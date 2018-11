Верстапен не иска да изглежда като

Макс Верстапен заяви, че не иска да "изглежда като идиот" когато изтърпява наказанието от два дни обществено полезен труд. То му беше наложено от ФИА заради уронване престижа на спорта. Младият холандец си изпусна нервите след Гран при на Бразилия и се нахвърли върху Естебан Окон, който по-рано стана причина пилотът на Ред Бул да изпусне победата.

На въпрос на Скай Спортс дали би приел да последва примера на шампиона от 1996 Деймън Хил (който чистеше кофи за боклук) Верстапен отговори отрицателно. Макс заяви, че ще иска да се захване с нещо "подходящо".

"Определено не искам да изглеждам глупаво" каза той. "И без друго наказанието ми е прекалено строго, така че ще искам нещо подходящо за мен, защото определено не искам да изглеждам като идиот".

Пилотът на Ред Бул още не знае какво точно му е предвидила ФИА.

"Ще го обсъдим с отбора и ФИА. Май е все едно дали ще се съглася или не? Какво мога да направя? Строго е, но ще намерим решение".

