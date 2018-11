Фетел призна, че не е бил във форма през 2018

Себастиан Фетел призна, че не е бил във форма по време на сезон 2018. След като се бореше много оспорвано с Люис Хамилтън до средата на годината, след лятото пилотът на Ферари изостана значително. Британецът спечели 11 победи по пътя към своята пета световна титла, а някои от тях можеха преспокойно да бъдат и на Себ.

"Като знам колко бързо могат да се объркат нещата и как можеше да е различно тази година, си давам сметка какво трябва да преразгледам. Има и неща, които просто се объркаха и няма какво повече да ги човъркаме, за да не усложняваме излишно."

"Смятам, че знам какво трябва да направя. Със сигурност на места не бях във форма. Мисля, че мога да се справя по-добре, отколкото го направих на моменти през 2018".

"Научихме много уроци, годината беше тежка като цяло. Към края на сезона направихме крачка напред и това ни направи малко по-конкурентоспособни. Ние сме силен отбор и имаме потенциал, но и доста неща ни се случиха".

Маурицио Аривабене от своя страна изглежда обнадежден: "В последните две състезания видяхме, че истинският Фетел се завърна. Всеки човек има своите върхове и спадове, така че е безполезно да се сочим с пръст индивидуално".

