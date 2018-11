Астън Мартин се отказаха да влизат като производител във Ф1

Астън Мартин се отказаха да влизат във Формула 1 като производител на двигатели, защото правилата не ги удовлетворяват. Компанията първоначално заяви интерес заради предстоящите промени в регулациите за 2021. Надеждите бяха да бъдат въведени по-шумни и по-прости двигатели, но тези планове пропаднаха.

"Когато изглеждаше, че правилата ще се променят, ние обмислихме възможността да построим свой собствен двигател за Ф1" заяви пред Ройтерс шефът на Астън Мартин Анди Палмър. "Впоследствие, обаче, Либърти Медиа коренно промениха идеите си и ще продължават със същия двигател, така че ние ще се откажем".

Палмър беше запитан какво е мнението му за решението на Ред Бул да сменят Рено с Хонда – Астън Мартин са главен спонсор на отбора.

"Ред Бул сами си взимат решенията, а аз определено ги подкрепям в този случай. Това е добра посока за развитие".

