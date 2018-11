ТВ графика ще показва каква е вероятността за изпреварване

Формула 1 ще използва изкуствен интелект, за да показва в телевизионна графика каква е вероятността да се случи изпреварване по време на състезанията през 2019. Техническият директор на Ф1 Рос Браун представи три нови визуални елемента, които ще направят ТВ излъчването по-интересно.

Най-интересният от тях е "възможност за изпреварване" когато двама пилоти се борят за позиция. "Състезаването гума до гума е в основата на спорта и е неговият най-критичен аспект" отбеляза Браун.

"Вече можем да казваме какво очакваме да се случи, благодарение на самообучаващ се софтуер, който съчетава данни на живо с историческа информация. Хубавото е, че отборите не разполагат с всички данни. Ние, като Формула 1, получаваме данните и от двете коли, така че можем да направим сравнение. Това не е правено досега".

Друго нововъведение ще бъде по-подробна информация за гумите и тяхното нагряване. Тази технология досега е била достъпна само за тимовете. Браун обясни, че вече ще може да се проследява историята на работата на гумите, а благодарение на машини ще може да се подава анализ на ситуацията.

"Ще показваме тази информация на феновете и ще им помогнем да разберат дали състезателят има проблеми или пък може да се справи със ситуацията. Преди само отборите разполагаха с такава възможност".

Третата новост ще даде възможност на феновете да виждат развитието на състезателните стратегии в реално време. "Ще използваме всички налични данни, за да обясним на феновете кога и защо даден състезател спира в бокса. Пилотът ли го е поискал или отбора, правилно ли е било решението?"

Същите технологии ще бъдат използвани в бъдеще, за да се вземат решения във Ф1 от сорта на дизайн на писти, формат на състезанията, разположение на стартовата решетка. "По-нататък ще можем да изследваме влиянието, което оказват пистите и състезателните формати върху качеството на надпреварата. Можем ли да създадем писти, на които стават по-добри състезания и по-хубави изпреварвания? Да променим ли формата на състезанията, за да ги направим по-интересни и по-малко предвидими?"

https://t.co/AXMk0rBXmF - F1 to show ‘overtake probability’ in new TV graphics | 2019 F1 season https://t.co/yW42rZAWmR #F1