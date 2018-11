Формула 1 е свидетел на

Формула 1 стана свидетел на един "нов" Люис Хамилтън, след като той спечели последните две състезания от сезона, въпреки че беше си осигурил титлата. Това заяви шефът на отбора на Мерцедес Тото Волф, цитиран от Евроспорт.

Британецът загуби шампионата през 2016 от своя съотборник Нико Розберг, който беше започнал да печели още в последните три старта от предходния сезон- Волф смята, че представянето на Люис тази година в Бразилия и Абу Даби го показва като един различен пилот.

"Той на практика започна да кара още по-силно, след като вече беше спечелил титлата при пилотите" сподели Волф. "Чувствам, че той е толкова сраснат с отбора, толкова интегриран, че само пилотската титла го изпълваше с усещане за незавършеност. Това е нетипично за състезател, защото те обикновено са фокусирани върху пилотския шампионат. В лицето му се виждаше повече облекчение и щастие за подпечатването на титлата при конструкторите, отколкото другата. Затова той не отпусна газта до самия край. Това е новият Люис".

Самият Хамилтън е на мнение, че опитът му е допринесъл да завърши сезона в толкова силна форма. "Струва ми се, че тази година е различна в моя живот. Исках да продължа да натискам до лимита, да разширявам границите и да завърша сезона на най-високо ниво, ако мога. Иска ми се да задържа това като основа за старта на следващата година".

