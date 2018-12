Хамилтън щеше да е спечелил титлата и с Ферари през 2018

Люис Хамилтън направи най-добрия сезон в кариерата си през 2018 и щеше да спечели, дори да беше карал Ферари. Такова е мнението на бившия президент на Скудерия Лука ди Монтедземоло. Британецът влезе в люта битка със Себастиан Фетел, но само в първата половина на сезона. След лятната пауза пилотът на италианския тим изостана в борбата, докато Хамилтън показа постоянство и това му позволи да спечели своята пета световна титла.

Монтедземоло не смята, че провалите на Ферари трябва да се пишат само на сметката на Фетел през изминалия сезон, но същевременно вярва, че ако Люис се състезаваше за червения отбор, те щяха да триумфират.

"Хамилтън направи най-силния си сезон от своя дебют насам. Той си имаше своите моменти на слабости и кризи, но тази година щеше да е спечелил и с Ферари. Не омаловажавам Фетел, който използва всяка възможност да навакса с конкурентоспособна кола".

"Ферари направиха добра кола тази година, която в някои случаи беше дори по-добра от Мерцедес. Но липсваше нещо в завършека. Фетел допусна грешки в преценката, но въпреки това отборът трябваше да направи всичко възможно, за да го подкрепи. Той е пилот от най-високия клас и винаги е верен на тима".

"Той трябва да бъде подкрепян, когато е фрустриран, дори още по-силно след пристигането на новото момче (Леклер) с голямо бъдеще. Шумахер също допускаше грешки в началото, но винаги е много важно да се говори откровено в съблекалнята и да се подкрепя отбора публично".

