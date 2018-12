Хамилтън моли всички от отбора да назоват неговите слабости

Петкратният световен шампион Люис Хамилтън е помолил всички съотборници в Мерцедес да посочат негови слабости, за да може той да работи върху тях през зимата. Британецът има желание да стане най-великия в историята на Формула 1, но за тази цел той иска да елиминира всякакви пробойни в своето представяне, които биха могли да се възползват неговите опоненти.

Тази година пилотът на Мерцедес спечели убедително битката със Себастиан Фетел. Люис, обаче, е наясно, че следващата година ще бъде доста по-трудно, и затова иска да се подготви още по-добре.

"Помолих отбора няколко различни отдела да ми пратят по мейла критики, без да ме щадят" сподели Хамилтън. "Не е нужно да си казват имената, а просто да ми кажат какво смятат, че мога да подобря".

"Ако има някой е усетил, че нещо може да стане по-добре, нека го сподели, за да поддържаме енергията в отбора. Аз искам да стана най-добрия за всички времена, а това означава да побеждавам във всички аспекти".

