ЧРД на Роберт Кубица!

Празненството по случай 34-ия рожден ден на Роберт Кубица навярно ще е неговото най-сладко от години насам, след като мечтата на поляка да се завърне на стартовата решетка във Ф1 най-после се сбъдна. Роберт ще се състезава за отбора на Уилямс през 2019 – осем години след ужасяващата катастрофа, която прекрати кариерата му.

