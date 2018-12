Алонсо никога не беше в правилния отбор в правилното време

Кариерата на Фернандо Алонсо във Ф1 приключи тази година в Абу Даби, поне засега. Според техническия директор на Формула 1 Рос Браун, испанецът така и не е успял да оползотвори докрай таланта си, тъй като все не е бил в подходящия отбор и в подходящия момент.

"Мисля, че Фернандо не спечели толкова, колкото заслужаваше неговия талант, отчасти защото като че ли никога не беше в правилния отбор по правилното време. Въпреки това той винаги отстояваше своето и си носеше отговорността".

"Той ще ни липсва много – особено на съотборниците и съперниците му, понеже всеки знае – особено най-добрите – колко е важно да имаш достоен опонент. Това беше и причината Хамилтън и Фетел да направят почетен ескорт на Алонсо след края на състезанието в Абу Даби".

Фернандо Алонсо спечели и двете си световни титли с отбора на Рено през 2005 и 2006. Докато беше във Ферари, той на два пъти беше по петите на Фетел – през 2012 и 2013. "Битките между Фернандо, Себастиан и Люис се случваха често, но уважението и емоциите бяха над всичко" завърши Браун.

