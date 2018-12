Фетел: Ферари имат недостиг на темпо в твърде много състезания

Себастиан Фетел е на мнение, че Ферари трябва да се справят с липсата на темпо в твърде много състезания през следващата година, ако искат да победят Хамилтън и Мерцедес. Четирикратният световен шампион беше на върха на стълбицата след Гран при на Великобритания, но се срути надолу в последната третина от сезона.

"Много е просто. Имаме нужда от по-силно представяне" каза Фетел пред медиите на гала вечеря по случай наградите на ФИА. "Имаше състезания, в които бяхме много близо и много конкурентоспособни. Като цяло колата ни тази година беше универсално подходяща за всички писти. Така че имахме някои преимущества, повечето от които оползотворихме".

"Имахме, обаче, твърде много надпревари, в които не бяхме на нужното ниво. Понякога изоставахме само на 1-2 десети, друг път на повече; имаше уикенди, в които немише много какво да направим. С това трябва да се справим следващата година и да сме по-добри".

Фетел определи своята победа в Бахрейн като най-добрата за сезона.

"Отначало не харесвах Бахрейн, но сега вече съм голям фен. Много ми допадна и трофея след състезанието. Беше оспорвана битка в последните обиколки, така че беше доста приятно да завършиш първи в крайна сметка".

