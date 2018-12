Мерцедес притеснени заради новите правила за аеродинамиката

Мерцедес са притеснени за новите аеродинамични правила за 2019, тъй като дори по-слаб отбор като Уилямс в момента, може да изскочи в челото, ако открие пролука в регулациите. Сега всички отбори привеждат аеродинамиката на колите си в съответствие с новите изисквания, които би трябвало да доведат до подобряване на битките гума до гума. Правилата, обаче, биха могли да съдържат пропуски, така че ако някой тим открие нещо подобно, може да промени реда в класирането.

Шефът на Мерцедес Тото Волф има едно наум, че би могло да се повтори ситуацията от 2009, когато отборът на Браун изскочи от опашката на стартовата решетка, за да спечели световната титла. "Смятам, че когато правилата се променят, всичко става възможно" сподели Волф.

"Сега е почти като през 2009, когато Браун извадиха двойния дифузьор. Смятам, че може да има отбори, които да са намерили пролуки в правилата, а други не са ги забелязали, и това може да окаже влияние".

Волф подчерта, че възприемат всичките си опоненти много сериозно. За него няма значение, че Ферари са били втори, а Уилямс десети, защото след промените всеки от тях би могъл да извади по-силна кола от Мерцедес. Специално Скудерия вече даде заявка, че следващата година може да са още по-силни.

"Точките почват от нула в началото на всеки сезон. Предизвикателството догодина ще бъде по-сериозно, отколкото беше през 2018. Намираме се в добро разположение на духа и мисълта и смятаме, че можем пак да победим. Ферари, Ред Бул и всички останали ще направят всичко възможно, да ни спрат".

