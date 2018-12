Голямата причина за провала на Макларън

Провалът на Макларън през последните няколко години се дължи основно на липсата на последователност в управлението на отбора, твърди шефът Зак Браун. Британският тим искаше да се завърне в челото на класирането след като се отказа от двигателите Хонда за сметка на Рено през 2018. Плановете, обаче, не потръгнаха и Макларън успяха да се дотътрят едва до шесто място в крайното класиране при конструкторите.

Браун е на мнение, че освен грижите с двигателя Хонда, тимът от Уокинг е имал още няколко големи проблема, които са довели до загуба на потенциал. "Като цяло, сегашният провал започна да се заражда още преди пет години. Тоест, тазгодишните резултати са "плод" на грешките от предишните няколко".

"Мога да кажа, че ни липсваше последователност в управлението на отбора. Няма да соча с пръст и да назовавам индивидуални имена. Липсваше ни фокус заради всичко, което се случваше отвътре отгоре до долу по веригата: изкупувания, сливания на компании, назначения на шефове на отбори, уволнения на шефове…"

"Проблемът се породи от един постоянно нарастващ хаос, който доведе до това хората да нямат ясни цели и да не носят ясна отговорност. Най-общо казано това е причината да построим слаба кола този сезон. Тя олицетворява нашата организационна структура. Отделните хора са много талантливи. Имаме над 100 души, които работят тук над 20 години, печелили са шампионати. Те не са забравили как се побеждава – просто инфраструктурата ни е объркана и сега сме се заели да я поправим".

През 2018 отборът от Уокинг преживя редица промени. Състезателният директор Ерик Булие напусна Макларън след 4 години управление. Тръгнаха си Тим Гос и Мат Морис. Дългоочакваното пристигане на техническия директор на Торо Росо Джеймс Кий ще се случи през 2019.

