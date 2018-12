Поддържащата роля на Ботас оказа лошо влияние

Шефът на Мерцедес Тото Волф заяви, че поддържащата роля на Валтери Ботас през 2018 е оказала лошо влияние. Несполучливият старт на кампанията тази година бавно но сигурно изпрати финландеца зад Хамилтън в ролята на негов помощник. На Ботас беше наредено да не се състезава с Люис за победата в Германия, а най-неприятният момент беше в Русия, когато го принудиха да се откаже от победата и да я подари на своя съотборник.

Докато Хамилтън записа пета шампионска титла, Валтери се превърна в първия пилот на Мерцедес от 2012 насам, който не успява да спечели дори едно състезание. Тото Волф симпатизира на финландеца и оценява психологическата тежест, която той трябваше да поеме.

"Смятам, че Валтери се представи на по-високо ниво през първата половина на сезона и това си личи от спечелените точки. Той щеше да води в шампионата след Баку".

"Ако отнемеш на един пилот възможността да спечели шампионата, а той е изключително съсредоточен в целта да стане световен шампион, то това има негативно влияние. Още по-лошо се отрази на Валтери, въпреки че той каза "Добре съм". Той е боец и аз съм сигурен, че това е тежък удар по неговата психика".

"Той не позволи случилото се да се отрази зле на отбора. Смятам, обаче, че той се нуждае от почивка, за да презареди батериите си и да се върне за следващия шампионат".

