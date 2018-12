Мерцедес наблюдават Мик Шумахер

Шефът на Мерцедес Тото Волф намекна, че Мерцедес може да има интерес да подпише с Мик Шумахер. Синът на легендата Михаел Шумахер спечели Формула 3 и беше повишен във Ф2 за 2019. Немският пилот привлече вниманието върху себе си, не само заради своята фамилия, а защото впечатлява с уменията си.

Оказва се, че Мерцедес не изключват варианта да привлекат Мик. В края на 2019 договорът на Валтери Ботас изтича и има вероятност той да бъде освободен. Засега очакванията са за негов заместник да бъде назначен Естебан Окон, който отдавна се ползва със симпатиите на Волф. Шефът на отбора признава за интерес към Мик Шумахер, въпреки че може и да е по-далече във времето.

"Мик спечели Ф3 миналата година с двигател на Мерцедес, но все пак не е част от нашата програма за пилоти" каза Волф. "Сега ще е във Ф2, но аз съм сигурен, че той има потенциала да стане печеливш пилот Формула 1. Може би с нас, може би не".

Mick Schumacher stepping up to F2 after winning F3 - NBC Sports - Motorsports https://t.co/bN4LCnnbon pic.twitter.com/6xhIZ4WvqJ