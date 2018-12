Кими Райконен с коментар за наградите на ФИА

Кими Райконен реши да коментира своето пиянство на гала вечерта по случай наградите на ФИА. Финландецът беше стабилно почерпен на церемонията, а видеата с неговите забавни моменти от събитието бързо станаха хит в социалните мрежи. След добър финален сезон с Ферари, Райконен се появи на раздаването на наградите в Санкт Петербург в ролята си на трети в шампионата.

Феновете направо полудяха, щом видяха своя идол да се качва на сцената във видимо приповдигнато настроение и с леки залитания. Кими веднага привлече вниманието върху себе си, когато мощно прегърна Себастиан Фетел и помаха на публиката.

Райконен е известен със своята лаконичност и липса на емоции в трезвено състояние, а изявленията му пред медиите и по радиото от кокпита обикновено са много запомнящи се. Дни след гала вечерта на ФИА, Кими пусна в инстаграм своя снимка със спечеления трофей и много широка (за неговите стандарти) усмивка. Текстът отдолу гласи: "Да, забавлявах се на парти".

"Yes, i had fun at the party"

Kimi #Raikkonen#Regram #SkyMotori pic.twitter.com/RDZjKiwslI