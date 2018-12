Ред Бул са окуражени за Хонда през 2019

Ред Бул са истински окуражени от прогреса на техния партньор за двигатели през 2019 Хонда. Отборът използва съвсем различен подход към съвместната работа, за разлика от стила на Макларън. Японската компания снабдяваше тима от Уокинг три поредни сезона (2014-2016), преди да започне работа с Торо Росо през 2018. За следващата година Хонда са решени да се завърнат в челото на състезателната решетка, а Ред Бул от своя страна няма да следват маниера на Макларън да "микроменажират" японската фирма.

"Ние правим обратното на това, което са правили Макларън" обясни шефът на Ред Бул Кристиан Хорнер през Скай Спортс. "Казахме им да построят най-добрия двигател, на който са способни, а те просто да ни съобщят какъв размер радиатори да направим ние, за да го поберем в колата".

"Виждаме огромен прогрес, който много ни окуражава. Месец след месец те определено скъсяват дистанцията до Мерцедес и Ферари. Напредъка, който те отбелязват, е добър не само за нас, но за Формула 1 като цяло".

