Бърни Екълстън се опитал да купи пистата

Бившият собственик на Формула 1 Бърни Екълстън твърди, че е направил опит да купи пистата "Силвърстоун", но му било отказано с обяснението, че тя не е за продан. Изявлението на Екълстън идва в момент, в който бъдещето на Гран при на Великобритания е забулено в неизвестност. Сегашният договор изтича през 2019 и не се знае дали ще бъде подновен.

"Ще бъде хубаво да продължи да го има" коментира Бърни. "Могат да постигнат някакво споразумение, според мен ще трябва да помислят за някакво поделяне на загубите. Или на печалбата. Няма значение".

"Силвърстоун" би трябвало да са наред. Попитах дали искат да я продадат, защото аз бих я купил, обаче те не искаха. Казаха, че не са заинтригувани. Очевидно не са отчаяни, но трябва да задържат състезанието от Ф1".

От управата на самата писта са отказали да коментират изказването на Екълстън. Чейс Кери от Либърти Медиа напоследък беше заявил, че Гран при на Великобритания би могло да се провежда и на друго място. Не малък интерес има към евентуално състезание по улиците на Лондон.

Ex-#F1 chief Ecclestone says he tried to buy Silverstone amid British GP uncertainty, but was snubbed:https://t.co/D7i4qsOD6z