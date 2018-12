Макларън няма да копират шасито на Ред Бул, твърди новото попълнение на тима от Уокинг Карлос Сайнц младши. Срещу отбора имаше подобни подозрения, тъй като именно Ред Бул успяваха да постигнат най-добри резултати от всички клиенти с двигатели Рено. Макларън, от своя страна, твърдо вярваха, че имат страхотно шаси, което ще даде страхотни резултати, щом му сменят мотора Хонда с Рено. След като истината се оказа друга, британският тим няма избор, освен да преработи шасито си или да изкопира нечие чуждо.

"Да се говори за копиране на шаси е прекалено" каза Сайнц. "Със сигурност Макларън са разгледали някои от идеите на конкурентите, но това е нормално и се прави във всички категории, в които съм се състезавал".

Сайнц, който дойде от Рено в Макларън, коментира и твърденията на Макс Верстапен, че френската компания дава по-слаби двигатели на своите клиенти. "Двигателят е същият, а аз мога да го кажа със сигурност, защото тествах колата. Същият е като в болида на Рено. Това не ме притеснява, убеден съм, че Рено дава на Макларън същото, което слага и в своите коли".

