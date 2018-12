Фетел е със смесени чувства по повод завръщането на Кубица

Сензационното завръщане на Роберт Кубица към състезанията от Формула 1 през 2019 може да се определи като една от най-великите истории в спорта, но Себастиан Фетел е със смесени чувства по този повод. След две години на опити и проби, както и една като тестов пилот на Уилямс, Кубица се представи достатъчно добре, така че да заслужи титулярно място в отбора.

Завръщането на полския пилот изхвърли от стартовата решетка Сергей Сироткин, който няма други опции да остане във Ф1. "Със смесени чувства съм" коментира Фетел. "От една страна лично ме радва. Никой не може да си представи през какви трудности е минал, докато се завърне".

"От друга страна, обаче, има множество млади пилоти, които заслужават шанс."

Все пак, на стартовата решетка през 2019 ще има две напълно нови имена за Ф1. До самия Кубица ще се състезава шампионът от Ф2 Джордж Ръсел, докато Макларън повишиха своя младши пилот Ландо Норис в титуляр. Ферари също подкрепя младото поколение, като замени ветерана Кими Райконен с младия Шарл Леклер.

