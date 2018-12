Конструкторите ще са длъжни да споделят технологии с нови производители

Спортният директор на Формула 1 Рос Браун заяви, че от 2021 производителите на двигатели ще бъдат задължени да споделят при поискване специфични технологии с нови участници в спорта. Новите регулации бавно, но сигурно започват да се оформят в разговори между ръководството на Ф1 и отборите.

Правилата за двигателите и аеродинамиката ще бъдат най-сериозни, въпреки че разходите по промените няма да са чак толкова големи, колкото са били първоначалните прогнози. Ф1 има желание да окуражи нови независими производители да влязат в спорта и затова предложи по-опростен и по-евтин формат на двигателя. Сегашните участници, обаче, не са особено въодушевени да инвестират още 2 години в скъпия турбо хибриден мотор, а същевременно да разработват съвсем различна концепция за след три сезона.

"Появи се разделителната линия – сегашните производители не искат да влязат нови играчи" каза Браун. "Намерихме компромис. Подготвяме правила, според които нови участници ще трябва да получават помощ от досегашните. Ще има компоненти от технологиите, които ще трябва да бъдат споделяни, ако бъде поискано".

Браун обясни, че промяната не е радикална, но би могла да привлече нови производители във Ф1. Освен това, той съобщи, че се търси решение по въпроса за бюджетните тавани и разпределението на парите. "Имаме много позитивни дискусии с отборите. Бюджетният таван ще бъде вкаран в самите регулации на спорта. По-справедливото разпределение на парите ще бъде компенсирано с намаляването на разходите за големите отбори, така че на практика с новите предложения нещата ще се подобрят за всички".

