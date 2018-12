Рейсинг Пойнт пак биха си сменили името

Отборът на Рейсинг Пойнт се надява да си смени името още веднъж преди началото на сезон 2019. В списъка на ФИА с участниците за догодина Рейсинг Пойнт фигурират без "Форс Индия" в наименованието, но шефът на тима Отмар Шафнауер е на мнение, че и това може да се промени.

Консорциумът на Лорънс Строл Рейсинг Пойнт придоби активите на Форс Индия, след като бившият отбор на Виджей Маля беше поставен под запор през лятото. След изкупуването, тимът продължи да се състезава под новото име. Шафнауер беше казал по-рано, че едва ли ще се откажат от розовия цвят на болидите си, но заглавието би могло и да се промени.

"По обясними причини Форс Индия няма да се използва повече" каза Шафнауер. "Така се казваше старото дружество и има много силна асоциация с предишния собственик. Според мен промяната е естествена. Дори предишните акционери, които бяха индийци, искаха да сменят името. Логично е да се смени, а ние имаме време до средата на януари да решим дали искаме да е ново. Ще го направим, само ако се появи нещо по-добро от Рейсинг Пойнт“.

