Тото Волф предлага

Шефът на Мерцедес Тото Волф заяви, че катастрофата на Шарл Леклер на "Спа" го е убедила напълно, че Формула 1 се нуждае от ореола. Той, обаче, смята, че защитният елемент е твърде грозен и естетиката му трябва да се подобри.

При представянето на ореола в началото на сезона Волф направо каза, че му се иска да вземе един трион и да го махне. В края на годината, обаче, немецът сподели, че е променил мнението си. "Но все пак не ми допада естетически. Надявам се да намерим решение за в бъдеще, което да изглежда добре".

"Много харесвам Шарл, той е млад, обещаващ пилот, който заслужава мястото си във Ф1. Нямаше да мога да си простя, ако бяхме гласували против ореола, след което да се случи такъв инцидент с евентуален ужасяващ край".

Волф предложи да се помисли за затворен, прозрачен кокпит. "Смятам, че трябва да се потърси правилния баланс между сигурност и естетика. Аз лично харесвам затворените решения – като на изтребителите".

В Индикар тестваха нещо като предно стъкло по-рано тази година. Състезателният директор на ФИА Чарли Уайтинг коментира, обаче, че такова решение щеше да е само на 10% ефективно при катастрофа, каквато се случи с Леклер.

"Трябва да направим дискусия между отборите и ФИА, и да работим проактивно върху решения, които изглеждат добре, освен че спасяват животи" завърши Волф.

NEW: Canopy could be solution to Halo’s poor aesthetics – Wolff - https://t.co/irYaZIkZjT



