Излезе оскъдна информация за състоянието на Михаел Шумахер

В навечерието на 50 годишнината на Михаел Шумахер вестник "Дейли Мейл" излезе с неофициална информация за състоянието му. Според изданието, легендарният пилот се намира под интензивни грижи, но не е "прикован на легло и прикачен на системи". Лечението на седемкратния световен шампион се оценява на над 55 000 евро седмично.

Уважаван Ф1 журналист твърди, че Шумахер живее заедно с най-близките си в централния корпус на имението в Швейцария. Това отхвърля предишните информации, че Михаел се намира в отделна сграда или в специализиран медицински център в замъка.

Строежът на въпросната сграда е започнал още преди ски инцидента през 2013, а тя е била предназначена за бащата на Шумахер – Ролф. Предишните новини за състоянието на Ф1 легендата дойдоха от неговия близък приятел Жан Тод. Тод сподели, че редовно посещава Михаел и дори са гледали заедно Гран при на Бразилия през ноември.

Schumacher 'not bed ridden or surviving on tubes' as new insight emergeshttps://t.co/kHs2wgJXA7 pic.twitter.com/ciiVnFDG3m