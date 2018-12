Хамилтън се извини на родния си град, заради неволна обида

Люис Хамилтън помоли добрите хора от родното му място Стивънидж да се отърсят от негативната енергия, предизвикана от неговия необмислен коментар по адрес на града. Миналата седмица по време на наградите "Спортист на годината" на ВВС петкратният световен шампион от Ф1 изрази гордост от своите постижения в спорта, но малко непохватно нарече Стивънидж "гето".

"За нас като семейство беше истинска мечта да правим нещо различно. Да се измъкнем от гетото" каза Люис на раздаването на наградите. После веднага опита да се поправи: "Е, не гето, но да се измъкнем отнякъде и да постигнем нещо".

Лошият подбор на думи разгневи жителите на градчето Стивънидж. Един от членовете на градския съвет написа в Туитър, че проявата на Хамилтън е била много разочароваща. "Никъде не е перфектно, но ние с вдигната глава ще кажем, че сме горди със Стивънидж".

Пилотът на Мерцедес поднесе извинение в социалните мрежи, като си призна, че никой не е съвършен, и че той е сбъркал. Люис отдаде причината за случилото се на вълнението пред публиката. "Много съм горд със своя произход и се надявам да представям града си по най-добрия начин навсякъде".

"Моля ви, ако сте се засегнали от моята грешка на сцената, не обръщайте чак толкова внимание, отърсете се от негативната енергия, която не е нужно да таите в себе си".

.@LewisHamilton is trying to dissipate his home town's anger following a clumsy comment, urging the good people of Stevenage to 'throw the negative energy to the side'. https://t.co/vlGEQOspcU