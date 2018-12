Ники Лауда е най-сетне у дома, разкри Хелмут Марко

Ники Лауда най-сетне се е прибрал у дома след дълъг период на лечение в болница и рехабилитация. Новината дойде от съветника на Ред Бул д-р Хелмут Марко, който е приятел и сънародник на Ф1 легендата.

69 годишният Лауда, който е член на ръководството на Мерцедес, претърпя трансплантация на бял дроб в началото на август тази година и пропусна остатъка от сезона. Марко сподели, че Лауда се възстановява много добре.

"След пет месеца Ники най-накрая напусна болницата и рехабилитационната клиника и е обратно вкъщи. След като вече органите му работят, е време да възвърне силите си. Оптимист съм, че ще го видим с нас в Австралия през март."

Колкото до подготовката на Ред Бул, Марко разказа, че досега работата с Хонда се развива по план. "Ако нещата продължат в същия дух, имаме реален шанс да сме в битката за титлата догодина".

"Ние имаме различен подход от Макларън. За първи път от 14 години сме със статут на заводски отбор. Казахме на Хонда да построят най-силния двигател, който могат. Каквото и да ни дадат, ние ще го сложим в колата. При Макларън е било другояче. Ние сме подготвени, че японците имат различна култура, но също така имат потенциала и финансовите ресурси да успеят във Ф1. Ще видим как ще потръгне".

Niki Lauda is home at last - Dr Helmut Marko #Formula1 https://t.co/5umTUzpaGj