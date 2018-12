Ланс Строл дойде твърде рано във Формула 1

Техническият директор на Уилямс Пади Лоу е на мнение, че Ланс Строл е влязъл във Формула 1 прекалено рано, а по-добра подготовка е щяла да му се отрази добре. Строл попадна във фокуса на вниманието през 2017, когато стана първия канадски пилот след шампиона за 1997 Жак Вилньов. Благодарение на значително финансиране от страна на баща си Лорънс, той получи възможността да премине в най-висшия шампионат директно от европейската Формула 3.

Ланс започна трудно кариерата си във Ф1 с три отпадания в първите четири старта, а Пади Лоу смята, че малко повече опит преди това е щял да му спести доста главоболия. "След две години във Ф1 за Ланс, личното ми мнение е, че той дойде прекалено рано. За това си има много причини, но ако беше забавил с една година, щеше да се подготви по-добре".

Все пак Лоу отчита, че Ланс Строл е отбелязал голям напредък. "Беше наистина много тежка година за него, но видяхме как напредва в развитието си. Стана по-силен, подобри представянето си в квалификациите, което миналата година му беше слабо място. Той постепенно набира увереност като пилот и резултатите няма да закъснеят".

