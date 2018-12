Алонсо би се върнал във Ферари, прогнозира Доменикали

Бившият президент на Ферари Стефано Доменикали изрази предположение, че Фернандо Алонсо бързо ще се завърне във Формула 1, като дори би потърсил роля в Скудерия. Доменикали беше начело на отбора от 2008 до 2014, а сега е шеф на Ламборгини. Алонсо се състезаваше за отбора през голяма част от въпросния период – 2010-2014.

Италианецът вярва, че след като двукратният световен шампион си вземе година почивка, ще се окаже, че не е приключил с Ф1. Може би още през 2020 би поел обратно, защо не и във Ферари.

"Би било страхотна история, но нека не прибързваме" сподели Доменикали пред Ауто Билд. "Ако в бъдеще той реши подобно нещо – защо пък не?"

Имаше предположения, че Алонсо е напуснал Ф1, защото никой от големите играчи не го иска. Според някои твърдения, той си беше навлякъл репутация на противоречива личност и неуправляем, дестабилизиращ фактор.

"Честно казано, когато работиш с такива характери, с толкова голям талант, не може да кажеш трудно ли е или не е. Мога само да кажа, че Алонсо беше много силен, много мотивиран, и искаше да постигне много. Като изключим това, откровено казано, да се твърди, че е противоречива личност, е неоснователно".

