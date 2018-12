Верстапен с централна роля в Ред Бул през 2019

Макс Верстапен ще има по-значима роля в Ред Бул през следващата година, заяви шефът на отбора Кристиан Хорнер. Това ще се наложи като естествен ход на събитията, тъй като по-опитният пилот на тима Даниел Рикардо напусна, за да отиде в Рено.

"Аз все още съм изненадан" призна Хорнер в интервю за холандска медия, визирайки неочакваното решение на Рикардо да направи тази дръзка промяна. "Въпреки всичко уважавам решението му и факта, че иска нещо ново".

Хорнер обясни, че е направил всичко по силите си, за да разубеди Даниел, както и Дитер Матешиц. "Той, обаче, направи своя избор. Даже си мисля, че вече го беше обмислил окончателно и категорично. Дали сега би взел същото решение? Нямам представа. Но всичко е вече решено, а ние сме доволни от Гасли".

Французинът, обаче, е "неопитният пилот", който ще си партнира с 21 годишния Верстапен. "Сега Макс е опитният. Така че отборът ще разчита най-много на него. Пиер, разбира се, има потенциала да се развие и да стъжни живота на Макс. Да се надяваме, че те ще се предизвикват един-друг и така ще излезе най-доброто от тях, също както беше с Макс и Даниел" завърши Хорнер.

