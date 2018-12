Раздялата на Ферари с Райконен е загуба за Ф1

Шефът на Мерцедес Тото Волф е на мнение, че Формула 1 е претърпяла загуба от раздялата на Ферари с Кими Райконен. Ледения си смени мястото с Шарл Леклер – младокът ще партнира на Фетел през 2019 във Ферари, докато Кими се завръща в "родния" Заубер, където започна кариерата му във Ф1.

"Според мен е голяма промяна за Ф1, че Кими вече няма да е в кола, която може да печели състезания" сподели Волф. "Той е забележителна личност. В тези времена, обсебени от социални медии и неконтролируем егоизъм, той остава верен на себе си. Той си има принципи, на които продължава да бъде верен, и е автентичен. Това обожават феновете. Така че Кими да не е във Ферари, е загуба за всички ни".

"Той поне не е извън спорта. Райконен е в Заубер, а пък Алонсо съвсем си тръгна, така че губим две уникални личности в известен смисъл. Кими и Ферари в комбинация бяха много атрактивни".

"Може би се занимаваме прекалено много с въпроса дали трябва да продължава да се състезава, ако не е в печеливша кола. Но всички сме във Ф1, за да се забавляваме и да бъдем щастливи, така че ако пилотирането наистина му харесва, тогава е прав да се отдава на страстта си".

