Ред Бул крие фактите за двигателя на Хонда

Шефът на Рено Сирил Абитбул попари оптимизма на Ред Бул за следващия сезон с твърдението, че Хонда крие от тях истинските факти. Абитбул дълго време беше в епицентъра на буреносните отношения между френската компания и отбора на енергийната напитка. Те развалиха партньорството си, но въпреки това заяждането и нападките продължават.

През 2019 Ред Бул ще бъде за първи път "заводски отбор" на японския производител и вече има големи очаквания за ползотворна работа. Най-малкото, в Енстоун се надяват, че нещата ще бъдат много по-добре, отколкото бяха с двигателя на Рено. Абитбул, обаче, е на друго мнение:

"Хонда все още са на 20 киловата зад нас" отсече французинът, цитиран от вестник Марка. "Знам какво говорят Ред Бул, но те крият фактите и манипулират информацията. Ясна ми е тяхната комуникационна стратегия, но доказателства няма никакви".

"В крайна сметка ще се види, че Хонда са 20 киловата зад нас, и че не са мръднали от сегашното си положение".

Д-р Хелмут Марко от Ред Бул направи кратък коментар на думите на Абитбул: "Няма нужда да дискутираме темата, защото следващата година ще видим каква е позицията ни. Господин Абитбул може да си въобразява каквото иска, но следващата година ще стане напълно ясно".

