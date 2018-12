Не Хамилтън, а колата му спечели титлите

Макс Верстапен изказа мнение, че много други пилоти биха постигнали същия успех като Хамилтън, ако караха неговата кола. Люис стана шампион през четири от последните пет сезона и счупи много рекорди, като пред него остава единствено постижението от седем титли и 91 победи на легендата Шумахер. Британският пилот доминира пред турбо хибридната ера, като е завоювал 51 от всичките 100 старта до момента.

От своя страна, Верстапен предизвика голямо внимание след своя дебют през 2015, но има само пет победи срещу името си, главно заради по-слабия двигател на Рено. Той предположи, че кариерата на Хамилтън може би нямаше да се развие по същия впечатляващ начин, ако не беше пълната доминация на Мерцедес в последните години.

"Мисля, че Себастиан Фетел, Фернандо Алонсо, Даниел Рикардо или аз лесно можем да бъдем шампиони с подобна кола" отбеляза Макс. "Като гледам записи от камерата на Хамилтън, имам чувството, че Мерцедес дори не са давали газ докрай в много от състезанията".

Мерцедес направиха опит да привлекат Верстапен през 2017. Тогава той отказа, защото не искаше да партнира на Хамилтън или Фетел, и предпочете да остане верен на Ред Бул. "Вярвам, че с Ред Бул можем да станем шампиони, стига да имаме нужния пакет заедно".

