Макларън преговарят с Кока-Кола за спонсорство

Отборът на Макларън води преговори с компанията Кока-Кола за потенциално спонсорство в бъдеще, обяви шефът на отбора Зак Браун. През изминалия сезон тимът имаше сделка с безалкохолната напитка за реклама в три старта. По време на състезанията в САЩ, Бразилия и Абу Даби болидите бяха брандирани с Кока-Кола, както и с нейните марки Дасани и Смарт Уотър.

"Сделката с Кока-Кола беше чудесна. Свърши им работа" заяви Браун. "Не е редно да говоря за конкретните резултати, но като цяло мога да кажа, че от компанията останаха доволни. Чудесно е, че Макларън като бранд сработи за тях, също и партньорството с пилотите, и въобще, че Формула 1 сработи с Кока-Кола".

Браун коментира още, че безалкохолната напитка е един от най-желаните спонсори в световен мащаб, тъй като имат огромен опит и влияние. На основата на добре потръгналите взаимоотношения с Макларън, двете марки могат да обсъждат бъдещо по-сериозно партньорство.

