Весела Коледа от отборите във Формула 1

Отборите и пилотите във Формула 1 очевидно не скучаят по празниците. Ето някои от най-интересните коледни поздравления, публикувани в социалните мрежи.

Поздравът от Кими Райконен е без думи… както можете да се досетите:

Отборът на Макларън публикува ефектна снимка на своя оранжев болид върху ледена повърхност с кратък поздрав към феновете и партньорите.

Wishing all of our fans, friends and partners a very #HappyChristmas . MCLRN+ Papaya member, @F1McLarenFan . pic.twitter.com/9BRuMe21ei

Мерцедес публикуваха запис от охранителните камери в своята фабрика, на който се вижда как Дядо Коледа оставя подаръци. Той, обаче, изглежда странно познат…

It’s the night before Christmas and the factory is silent… no one to be seen. Well, apart from one special guest… pic.twitter.com/aQRC58eVYb