Ръсел искал именно съотборник като Кубица за новобранския си сезон

Новобранецът от Уилямс Джордж Ръсел заяви, че е искал именно съотборник като Кубица за своя дебютен сезон. Двамата ще си партнират през 2019, която се очаква да бъде трудна година. От една страна колата е проблематична, а от друга страна новото пилотско дуо включва млад дебютант във Ф1, както и един по-възрастен и опитен, който, обаче, ще преживее своеобразен втори дебют.

"Много съм развълнуван, че ще бъдем съотборници с Роберт" разказа Ръсел. "Няма съмнение в неговия природен талант. Той е пределно мотивиран и технически знае страшно много за колата. С неговия опит и моите знания, придобити в Мерцедес, смятам, че можем много да допринесем за отбора."

"Роберт е фантастичен човек извън пистата. Изключително компетентен е от инженерна гледна точка, а освен това е много талантлив и бърз. Много исках такъв съотборник, за да покажа срещу него на какво съм способен".

"Целите ни за следващата година са напълно ясни: да се борим за влизане в точките и да оглавим средата на класирането. Искаме да бъдем разпознати, искаме да постигаме добри резултати. Ако се надпреварвам със съотборника си за последното място – какъв е смисълът? Двамата ще работим много усърдно, за да върнем тима там, където е заслужил да бъде".

