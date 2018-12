Как ще изглеждат болидите през 2019 (видео)

Как ще изглеждат болидите през 2019, какви точно са промените в регламента за аеродинамиката и какво отражение се очаква да имат те върху състезаването? На тези въпроси можете да намерите отговор във видеото, публикувано от официалния сайт на Формула 1.

Нагледно са показани разликите с колите от 2018. Предното крило е по-широко и с по-малко въздуховоди, така че да бъде по-лесно да се поддържа близка дистанция до друг болид. Капаците на спирачките са по-малки, за да се увеличи притискането.

Задното крило е по-високо и по-дълбоко, за да може да се използва в по-голяма степен слипстриймът. Също така отворът за DRS е увеличен, за да се постигне по-висока скорост при изпреварване.

Още подробности във видеото, публикувано в туитър:

Closer racing. More overtaking.



