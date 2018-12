Макларън си поставят за цел титла до пет години

Шефът на Макларън Зак Браун смята, че отборът е на път обратно към челото на класирането. Тимът от Уокинг завърши шести в класирането при конструкторите, но не постигна очаквания успех след преминаването от двигатели Хонда към Рено. По време на сезона беше уволнен състезателният директор Ерик Булие, след което започна мащабна реорганизация на вътрешните структури.

Последната победа на Макларън е от далечната 2012, а от началото на 2014 не са се качвали на подиума. Фернандо Алонсо се оттегли, а на негово място дойде Карлос Сайнц младши, който ще бъде партньор с новобранеца Ландо Норис. Зак Браун за първи път постави срок, в който трябва да се постигне категорична победа.

"Изработили сме петгодишен план, в рамките на който поемаме обратно към победите, а щом започнем да побеждаваме отново, ще се борим и за шампионата" заяви Браун. "От критична важност са промените, които прави Либърти Медиа, защото в сегашната посока на спорта, е много трудно за повече от 2-3 отбора да се надпреварват за шампионата. Мисля, че някои неща са извън нашия контрол, но се надяваме да повлияем на възможността повече тимове да участват реално в борбата".

"Засега не искам да правим прогнози. Наясно сме, че последните две години бяха тъжна картина, така че не искам да повтаряме същите грешки. Ще продължим пътя напред през 2019, но не искам да се ангажирам с прогноза на кое място ще сме. Знам за какво мечтая, но не знам къде ще сме, докато не успеем да уловим гребена на вълната".

