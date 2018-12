Алонсо ще става акционер в Макларън

Фернандо Алонсо се очаква да стане акционер в Макларън следващия месец. Двукратният световен шампион напусна Ф1, но ще продължи да работи с английския тим по подготовката за тяхното навлизане в Инди 500. Според испанското издание Soymotor официално изявление се очаква в средата на януари.

Засега не е ясно какъв размер ще бъде инвестицията на Алонсо, но предположенията са, че може би сумата ще е подобна на инвестицията на Николас Латифи от 200 милиона евро. Евентуалната сделка показва силна връзка между Алонсо и Зак Браун, тъй като шефът на Макларън успява да задържи интереса на испанския пилот към Индикар и дори евентуално участие с отбора в 24 часа на Льо Ман.

Фернандо по всяка вероятност ще участва в предсезонните тестове през 2019. Отделно от това, компанията Кимоа, която спонсорираше Макларън през 2018, ще продължи да си партнира с отбора.

