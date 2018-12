Браун сравни Хамилтън с Шумахер и Сена

Спортният директор на Формула 1 Рос Браун е на мнение, че Люис Хамилтън вече е станал нова единица за сравнение в спорта, също като Михаел Шумахер и Айртон Сена направиха това всеки в своето време. Пилотът на Мерцедес спечели своята пета световна титла, като надделя в 11 от 21 състезания през сезона.

"Понякога се появява пилот, който постига резултати, каквито просто не си очаквал" сподели Браун пред Моторспорт. "Имаше няколко случая, особено в квалификациите, когато Люис направи именно това. Той просто спря дъха на хората. Това са моменти, към които се връщаш, и не можеш да проумееш как е постигнал подобно представяне".

Способността на Хамилтън да надхвърля очакванията припомня на Браун за онези легенди, които стигаха отвъд рамките на това, което се смяташе за възможно.

"Всеки си мисли, че знае къде е границата и изведнъж пилотът успява да я прехвърли и да я премести по-надалече. Имах късмета да видя това на моменти у Михаел Шумахер. Виждали сме го и при пилоти като Айртон Сена. Смятам, че тази година на моменти видяхме това и у Люис. Човек помни подобни неща, защото е инженер, и почти не успяваш да разбереш как са били постигнати резултатите. Все едно са постигнали някакво сюрреалистично ниво, така че винаги е специален миг да станеш свидетел на подобно нещо".

