Барикело със съвет към Леклер преди дебюта му във Ферари

Рубенс Барикело препоръча на Шарл Леклер да бъде разумен през първата си година във Ферари. Бразилецът, който беше втора цигулка на Михаел Шумахер, предложи своя съвет на 21 годишния пилот, който пък ще дебютира за Скудерия, след като премина там от Заубер.

Леклер направи едва един цял сезон във Формула 1, преди да бъде повишен в легендарния топ отбор. Барикело вярва, че Шарл има всички необходими качества да бъде съотборник на Себастиан Фетел, но на първо място трябва да засили своята психическа издръжливост:

"Много се радвам за него. Той е едно от тези момчета, които си пробиват път по наистина впечатляващ начин. За да успееш във Ферари, най-важното е да си много силен психически. Талант е ясно, че има" заяви Рубенс пред Аутоспорт.

"Ще бъде предизвикателство за Себ".

Леклер дойде на мястото на Кими Райконен, който успя да постигне една победа през 2018. Напрежението върху пилотите на Ферари винаги е огромно, но дали ще дадат на Шарл достатъчно време да се пригоди е сложен въпрос, тъй като червеният отбор няма търпение да победи Мерцедес.

Barrichello gives advice for Charles Leclerc ahead of Ferrari debut : https://t.co/1Y5NNZYlgg pic.twitter.com/HYPBkdULyo