Браун съветва Хонда да разбере реалностите във Ф1

Рос Браун посъветва Хонда да вникнат по-добре в реалността на Формула 1, за да могат да постигнат успех. Той говори от позицията на собствения си опит, когато известно време работи с японската компания, след като напусна Ферари.

Хелмут Марко е убеден, че партньорството между Ред Бул и Хонда ще сработи като по часовник, благодарение на което Макс Верстапен може да стане най-младият световен шампион във Ф1. Хонда не са успели да постигнат подиум след завръщането си в спорта, и въпреки малкия напредък през 2018, все още имат проблеми.

"Тайната на успеха с Хонда е свързването на инженерите с предизвикателствата на Формула 1" каза Браун пред Моторспорт. "Когато аз пристигнах в Хонда, инженерите бяха малко откъснати от реалните нужди на спорта. Моята работа беше да ги свържа по-добре, да се уверя, че работят върху правилните неща и имат правилни приоритети; че разполагат с цялата необходима информация, и че въобще са наясно с цялата картина на случващото се".

"Когато пристигнах, там цареше представата, че имат един от най-добрите двигатели. Аз, обаче, бях запознат с Ферари, и ми беше пределно ясно, че японският двигател не е от най-добрите. Така че най-важният елемент беше да въведа хората от Хонда в реалността, да им помогна да разберат приоритетите и върху какво трябва да се фокусират" завърши Браун.

Honda must understand the reality of #F1, says Ross Brawn, who led the Japanese manufacturer's works team briefly in late 2000s:https://t.co/iBviUpbwAu