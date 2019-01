Ники Лауда пак е в интензивното

Ники Лауда отново е в интензивното отделение на болница във Виена. Легендарният пилот и член на ръководството на Мерцедес е посрещнал празниците на ваканция в Ибиза, но се е разболял от грип. Тъй като Лауда е с наскоро трансплантиран бял дроб, се наложило да се върне в Австрия за лечение.

69 годишният австриец, който беше започнал да се връща към ходенето, е с все още с отслабен имунитет. Вирусът го е повалил на легло и това е станало причина да го върнат в интензивното. Според вестник Кронен Цайтунг в семейството е имало болен, който най-вероятно е предал заразата.

От болницата коментират, че Лауда е върнат във Виена, тъй като в испанския курорт не е имало специалисти по трансплантирани дробове. Ситуацията в началото е била доста сериозна, но австриецът вече се възстановява и е по-добре. Очаква се той да бъде изписан след 3-4 дни.

Niki Lauda has been returned to hospital in Austria after contracting the fluhttps://t.co/eat3GveLmA