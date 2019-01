Рос Браун вижда надежда за възстановяване на Шумахер

Един от най-близките приятели на Михаел Шумахер вярва, че все още има надежда за възстановяване на легендарния пилот. Рос Браун е известен като гения зад доминацията на седемкратния световен шампион във Ферари, а двамата бързо са станали приятели от шеф и подчинен.

Пред радио ВВС Браун вдъхна надежда на феновете, като каза, че семейството на Шумахер очаква скорошен прогрес в неговото възстановяване. "Всички сме оптимисти, че в бъдеще ще се намерят решения" каза Рос дни след юбилея на Михаел. "Ще дойде време, в което нещата за Михаел ще се придвижат напред. Те са невероятно семейство, много балансирани, много отдадени на своите цели и същевременно подкрепящи Михаел".

Браун изтъкна успехите на децата на Шумахер – синът му Мик, който успешно се развива като пилот; и дъщеря му Джина-Мария, която е състезател по конна езда. Съпругата му, Корина, е неотлъчно до него през цялото време. Никой от тях не се е отказал от подкрепата за Михаел и от надеждата, че той ще се подобри.

Fresh hope for Michael Schumacher as ex Ferrari boss Ross Brawn discusses ‘solutions for the future’ https://t.co/tcpbO0ctU0 pic.twitter.com/ogXN6aBhaB