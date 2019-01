Аривабене ще бъде сменен от Биното във Ферари

Маурицио Аривабене ще бъде сменен от Матиа Биното начело на Ферари, твърди италианската преса. В последните месеци се говореше, че Биното и Аривабене са в конфликт, като изглежда техническият директор на Скудерия е надделял.

Аривабене беше назначен през 2014 от покойния Серджо Маркионе и допринесе за съживяването на червения тим и връщането му в борбата за шампионата във Ф1. Въпреки това, обаче, Ферари изпуснаха титлите в последните два сезона, а търпението на всички се изчерпва.

Италианската преса твърди също така, че скоро промяната ще бъде обявена официално. Аривабене беше свързван с ръководна роля във футболния колос Ювентус, но това така и не се случи. Италианецът предпочете да остане верен на Ферари, но изглежда, че дните му начело са преброени.

Матиа Биното замени Джеймс Алън на поста технически директор през 2016, а преди това ръководеше развитието на двигателя. Интересно е да се отбележи, че Скудерия напреднаха значително като мощност през изминалия сезон и засенчиха Мерцедес. Възможно е този успех да е наклонил везните в полза на Биното, който също така е в добри отношения с новия шеф на Ферари Джон Елкман.

