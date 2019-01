Мерцедес може би имат слабо място тази година

Люис Хамилтън е загрижен, че новите правила през 2019 може би са предизвикали уязвимост в отбора на Мерцедес. Пилотът се опасява, че слабост заради новите правила за аеродинамиката може да сложи край на доминацията на тима, и на шанса им за шеста поредна титла.

Шефът на отбора Тото Волф беше изказал по-рано предположение, че всеки един от тимовете на стартовата решетка може да се окаже с потенциал да поведе шампионата, ако намерят пролука, която останалите са пропуснали. Хамилтън, от своя страна, подкрепи Мерцедес, и изказа увереност, че ще намерят решение на новите изисквания. Също така предупреди, че ако изведнъж се смени подходът, това може да има отрицателни последствия.

"Аз имам представа къде може да излезе проблем за нас с аеродинамиката" сподели Хамилтън. "Но точно затова съм спокоен и уверен. И така ще бъде поне докато Мерцедес не променя подхода си и желанието си да печели".

