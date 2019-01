Ред Бул очакват от Хонда

Отборът на Ред Бул вярва, че ще разполага с "парти мод" за първи път в своята Ф1 история, благодарение на Хонда. Тимът на енергийната напитка изкара 12 от своите 14 сезона с двигателите на Рено, а в края на миналата година се раздели враждебно с френския доставчик. Ред Бул твърдят, че новият им партньор Хонда е успял да изпревари Рено преди края на 2018.

"Парти мод" е жаргонното название на повишения работен режим, който се активира по време на квалификациите. Досега само Мерцедес и Ферари можеха да се похвалят с такава "екстра".

"Резултатите ни правят оптимисти" каза д-р Марко пред Аутоспорт. "За първи път ще можем да празнуваме с "парти мод"! Двигателят Хонда вече е малко над този на Рено. Ако комбинирате нашите джипиес данни с данните, предоставени от Хонда, ще видите, че ще се окажем в обсега на Мерцедес и Ферари".

"Естествено, те не спят. Но пък те са вече достигнали такъв максимум, че не могат да постигнат такива скокове в мощността. Дори да сме 10-15 киловата назад, това няма да е по-различно от ерата ни с Рено и осем цилиндровите мотори. Има как да компенсираме".

През 2018 Ред Бул спечелиха четири състезания, а в много други имаха сериозни проблеми с издръжливостта на двигателите Рено. Тези недостатъци, обаче, бяха минимизирани заради силата на шасито. Хелмут Марко остава реалист и е подготвен, че с Хонда също ще имат грижи с надеждността.

"Наясно сме, че ще има проблеми с издръжливостта. Най-вероятно няма да изкараме сезона само с три двигателя. Но ако избираш правилните писти, може да се върнеш в челото само за броени обиколки. Такава ни е концепцията, и ще приемаме съзнателно наказанията, ако се налага".

https://t.co/AXMk0rBXmF - Red Bull: Honda gives us our first Formula 1 engine 'party mode' https://t.co/ZkamW5TYZW pic.twitter.com/Q2YKOkM4h6