Силвърстоун планира отново да преасфалтира пистата

Пистата "Силвърстоун" ще бъде преасфалтирана отново преди Гран при на Великобритания през юли. Причината това да се прави повторно е, че миналата година възникна проблем с отводняването, заради който се провали състезанието от Мото GP шампионата. В деня на старта имаше обилни валежи, а трасето остана прекалено мокро. Феновете получиха обратно парите за билетите, а разходите бяха покрити от застрахователя. Все още тече разследване дали именно проблеми с настилката и дренажа са причина за провала на състезанието.

Собствениците на "Силвърстоун" са решили да преасфалтират пак, за да приемат без проблеми както старта от Мото GP, така и Формула 1 на 12 юли. Пилотите дадоха разнопосочни мнения за новия асфалт. Люис Хамилтън беше сред критиците, като каза, че "хората, които са го правили, са свършили най-лошата работа на света". Фернандо Алонсо пък бе на противоположното мнение, заявявайки, че трасето "определено беше много по-добре, отколкото миналата година".

