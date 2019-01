Вижте как Ръсел тренира за… глава (видео)

Новакът в отбора на Уилямс Джордж Ръсел се е заел сериозно с подготовката за своя първи сезон във Формула 1. След Новогодишните празници младият шампион от сериите Ф2 тренира на пълни обороти, за да се приготви физически и психически за най-престижния шампионат в моторните спортове.

Ръсел се подготвя на Лансароте – най-източният от Канарските острови. Първата снимка, която публикува той, е от тренировка с велосипед. Текстът под нея гласи: "Започва пътят към Мелбърн… време е да хващам пътя". Разстоянието между Лансароте и пистата "Албърт парк" е близо 18 000 километра, така че Джордж едва ли ще го вземе пеша или на две гуми…

The road to Melbourne begins... time to put in the miles pic.twitter.com/gbwtBDTk8t