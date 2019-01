Леклер свърши добра работа заради Ериксон

Маркус Ериксон вече не е във Формула 1, но новият пилот на Ферари Шарл Леклер трябва да благодари на своя бивш съотборник за помощта през 2018. Така смята шефът на Заубер Фредерик Васьор. Миналата година, която се оказа последна за шведа във Ф1, той партнираше на новобранеца Леклер в швейцарския отбор. Шарл беше този, който обра всички аплодисменти, спечелвайки 39 от всичките 48 точки на тима, и постигайки най-доброто класиране – шеста позиция – на Гран при на Азербайджан.

Въпреки че Ериксон не съумя да запише резултати, Васьор е на мнение, че Леклер нямаше да постигне успехите си, ако Маркус не го притискаше. "Смятам, че Леклер свърши много добра работа, защото Маркус се подобряваше".

"Ако сравнявате Ериксон с предишния му сезон, смятам, че той направи голяма крачка напред. Когато стъпи на пистата в Мелбърн, той беше 6 килограма по-лек, отколкото миналата година, а от там насетне продължи да се развива. Дори в последната част от сезона той показваше консистентни времена, също като Шарл."

"Освен това, Маркус имаше преимуществото да дава добри технически отзиви, така че ни помагаше доста на определени етапи от сезона, така че да взимаме правилните технически решения."

'Charles Leclerc did a good job because of Marcus Ericsson'



So says Frederic Vasseurhttps://t.co/JqjEG4A49F #F1 pic.twitter.com/SCEoYiNTVm