Рено прибързаха с привличането на топ пилот

Отборът на Рено е привлякъл твърде рано топ пилот, смята бившият състезател и настоящ коментатор на Ф1 Карун Чандхок. Тимът подписа с Даниел Рикардо от Ред Бул договор за две години. Френският производител се стреми да се завърне в челната борба, след като поднови участието си в спорта през 2016. През 2018 те завършиха четвърти в шампионата при конструкторите, но все още са далече от големите цели.

"Привличането на топ пилот като Рикардо ги сварва малко неподготвени" заяви Чандхок. "Избързват може би с една година – още им е рано за подобен ход. Предполагам, че четвъртата им година във Ф1 ще бъде по-успешна. Миналия сезон не бяха особено бързи в сравнение с Форс Индия или пък Хаас, така че сега трябва да се съсредоточат върху това. Те са заводски отбор, който се стреми да стане топ отбор, така че трябва да се установят като четвърта сила."

Чандхок не вярва, че някой ще успее да направи значителен прогрес, така че да се доближи до Марцедес, Ферари и Ред Бул. "Имаме Форс Индия с нов инвеститор, както и Хаас, които се развиват постоянно. Макларън и Уилямс ще се опитат да подобрят представянето си. Торо Росо ще работят повече с Ред Бул, а Заубер ще разчитат на Кими Райконен. Може да се обобщи, че в средата на колоната е много оспорвано, но не смятам, че който и да е отбор ще успее да съкрати разликата с челните отбори".

