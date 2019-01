Макларън ще имат доста различна кола през 2019

Шефът на Макларън Зак Браун твърди, че новият MCL34 ще бъде много различна кола от миналогодишния MCL33, който се оказа крайно разочароващ. Английският тим прекара поредния труден сезон и завърши шести при конструкторите в надпревара с изоставащите отбори.

Болидът за 2018 имаше фундаментален проблем с аеродинамиката, но Браун смята, че това няма да е така през новия сезон. "Очакваме добра кола. Развитието преди сезона преминава по план, но човек никога не знае какво готви конкуренцията, а тя е силна и се засилва още повече".

"Всички мъже и жени във фабриката на Макларън работят изключително усърдно, за да сме сигурни, че ще имаме по-добър болид, отколкото през 2018. Със сигурност Сайнц и Норис няма да искат да карат миналогодишната кола. Нуждаем се те да ни дадат качествени отзиви, а колата ще бъде доста различна".

